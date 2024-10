Um homem identificado por Valdivino Soares de Brito, de 46 anos, foi morto a tiros e outro ficou ferido após ser baleado em uma residência localizada na Rua 1515, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, dois homens em uma motocicleta chegaram ao imóvel. O passageiro desceu da moto e disparou várias vezes contra as vítimas. Um dos homens morreu no local, enquanto o outro, mesmo ferido, conseguiu correr e se abrigou em uma casa próxima.

Há relatos extraoficiais de que uma terceira pessoa estava presente na casa no momento do ataque, mas teria fugido. Não se sabe se essa pessoa também foi ferida.

A Polícia Militar isolou o local para a realização da perícia, e o corpo será liberado para remoção após a conclusão dos trabalhos periciais.