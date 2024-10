O deputado Delegado Camargo (Republicanos) usou a tribuna da Assembleia Legislativa durante a sessão de terça-feira (08) para mais uma vez cobrar ação da Energisa no que tange à melhoria do fornecimento de energia elétrica em Rondônia.

Conforme o parlamentar, desde que assumiu o controle da distribuição de energia em Rondônia, a empresa não vem cumprindo com o seu compromisso junto aos consumidores rondonienses, prestando um serviço de péssima qualidade.

“Uma prova deste descaso da Energisa com Rondônia é a interrupção de fornecimento de energia elétrica no Bairro Planalto em Rolim de Moura, que ficou 48 horas sem luz, é a péssima qualidade da energia em Ariquemes onde os moradores dos setores Parque das Gemas, BNH, Setor 2, que não aguentam mais as constantes quedas de energia que provocam queima de equipamentos eletrônicos, a falta de luz no distrito de Marco Azul, em Porto Velho e também em Urupá, onde a população fica ficam sem energia por horas e até dias, amargando prejuízo com a conservação de leite, carne e diversos outros produtos que precisam de refrigeração”, disse Camargo.

O deputado lembrou que a Energisa é uma das empresas que mais deve imposto (ICMS) ao estado. “Essa empresa é ótima para cobrar, para desligar a energia do trabalhador que não conseguiu pagar a fatura, mas é péssima para cumprir com os seus compromissos. Deve ao povo de Rondônia (porque o dinheiro dos impostos é do povo e não do governo) e não paga, presta um desserviço ao nosso povo, atrasa o desenvolvimento de Rondônia e fica por isso. É um desrespeito ao povo de Rondônia, é um desrespeito a esta Casa de Leis que já fez uma CPI e nada resolveu.

A conta da energia chega rigorosamente no final do mês na casa do povo, inclusive com aumento e acréscimos em função da bandeira vermelha II, mas o serviço está longe do ideal. Está passando da hora da Energisa melhorar a qualidade da energia em Rondônia. Na propaganda está tudo muito bonito, mas na realidade a situação é preocupante. Nossos comerciantes, nosso povo, não aguenta mais esse descaso, essa situação. Por favor, Energisa, respeito o nosso povo de Rondônia!”, disse Camargo.