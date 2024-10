Uma colisão entre um ônibus da empresa Eucatur e um carro de passeio ocorreu na manhã desta sexta-feira, 11, na BR-364, em Pimenta Bueno.

Segundo informações preliminares, os veículos bateram de frente, fazendo com que o motorista do ônibus perdesse o controle, saísse da pista e tombasse às margens da rodovia.

Dez passageiros do ônibus ficaram feridos e foram levados ao hospital. O condutor do carro e uma jovem de 15 anos morreram no local. As vítimas fatais seriam moradores de Cacoal, sendo o motorista do carro um conhecido produtor de eventos da região.

O ônibus seguia em direção a Vilhena e tinha como destino a cidade de Cerejeiras. Um vereador de Corumbiara, conhecido como “Palhaço Bagunça”, estava no coletivo, mas aparentemente sofreu apenas lesões leves.