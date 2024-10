O hospital de tratamento do câncer São Daniel Comboni, localizado no município de Cacoal, vai contar também com um centro de diagnóstico.

A pedra fundamental de construção da obra foi lançada nesta quinta-feira (10), num evento que contou com a presença de membros da Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni (Assdaco), mantenedora do hospital, autoridades políticas e representantes de diversos segmentos sociais. A obra está avaliada em R$ 5 milhões. Os recursos foram assegurados por meio de emenda coletiva de 20 deputados estaduais, liderada por Cirone Deiró (União Brasil).

Durante o evento, a presidente da Assdaco, Vera Bianchini, agradeceu ao apoio dos 20 deputados, do governador Marcos Rocha e das demais autoridades que trabalharam para que a os recursos fossem liberados. Ela também citou nomes de pessoas e entidades que contribuíram com a causa do hospital, desde o início de sua construção, que foi idealizada pelo padre Franco Vialetto. O deputado Cirone Deiró voltou a ser citado com o padrinho do hospital. “O Cirone está presente em todas as causas da Assdaco”, disse.

Os deputados Cirone Deiró, Cássio Góis, Claudia de Jesus e Gislaine Lebrinha, presentes ao evento, reafirmaram o compromisso de continuar apoiando o hospital. Cirone voltou a citar os nomes e valores de cada deputado que contribuiu com a emenda coletiva. Ele também agradeceu ao apoio do governador Marcos Rocha e do secretário estadual de saúde, Jefferson Ribeiro da Rocha. “Sou muito grato a meus colegas deputados, que entenderam a importância dessa obra e abraçaram essa causa comigo”, disse Cirone. Ele se referiu ainda a deputada federal Silvia Cristina, “que já se prontificou em viabilizar os recursos necessários para equipar o centro de diagnóstico”.

As obras do centro de diagnóstico devem ser concluídas no prazo de até 12 meses. O empreendimento terá 928,52m2 de área construída e funcionará no local onde hoje é o estacionamento do hospital. Serão oferecidos serviços de ressonância magnética, tomografia computadorizada, endoscopia, colonoscopia, mamografia, densitometria e ultrassonografia. Nas mesmas instalações haverá ainda consultórios médicos, laboratório, sala de fisioterapia e de outros departamentos.

Deputados que asseguraram recursos para a construção do centro de diagnóstico, em emenda coletiva:

CIRONE DEIRÓ – R$ 996.457,31

IEDA CHAVES – R$ 200.000,00

JEAN MENDONÇA – R$ 300.000,00

LUIS DO HOSPITAL – R$ 200.000,00

CÁSSIO GOIS – R$ 300.000,00

ALAN QUEIROZ – R$ 200.000,00

DELEGADO LUCAS TORRES – R$ 200.000,00

AFFONSO CANDIDO – R$ 200.000,00

LAERTE GOMES – R$ 200.000,00

JEAN OLIVEIRA – R$ 200.000,00

ALEX REDANO – R$ 100.000,00

GISLAINE LEBRINHA – R$ 200.000,00

LUIZINHO GOEBEL – R$ 200.000,00

DELEGADO CAMARGO – R$ 200.000,00

PEDRO FERNANDES – R$ 200.000,00

RIBEIRO DO SINPOL – R$ 200.000,00

CLAUDIA DE JESUS – R$ 300.000,00

EDEVALDO NEVES – R$ 200.000,00

Dra. TAÍSSA – R$ 200.000,00

NIM BARROSO – R$ 200.000,00