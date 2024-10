Um homem identificado como Leomar, de 24 anos, foi vítima de tentativa de homicídio na madrugada deste sábado, 12, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, Leomar chegou com sua namorada a uma casa noturna no bairro Alphaville. Pouco depois, o ex-namorado da mulher, que não aceitava o término ocorrido há alguns meses, apareceu no local. Ao ver a ex-companheira com o novo namorado, o agressor atacou Leomar com uma faca, desferindo vários golpes.

Leomar foi socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional. No hospital, ele relatou que não conseguia mexer as pernas.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil.