Após as autoridades realizarem operações para combater as facções criminosas que estavam em guerra aberta e aterrorizando Vilhena, com diversas prisões e apreensões de armas de fogo e munições, a aparente tranquilidade chegou ao fim. Foram 40 dias sem homicídios violentos na cidade, mas essa trégua parece que terminou.

Nesta semana, dois homicídios a tiros foram registrados, além de tentativas. O modus operandi dos criminosos sugere o fim do cessar-fogo entre as facções, indicando que o confronto voltou a ocorrer.

Os dois homicídios recentes incluem o assassinato de um homem que trabalhava em um lava-jato no centro da cidade e outro crime ocorrido na Rua 1515, no bairro Cristo Rei. Além disso, três casas foram alvo de atentados a tiros na madrugada deste sábado, 12. O primeiro ataque ocorreu em uma casa na Rua Paraíba, setor 19, o segundo em uma casa no bairro Bela Vista e o terceiro em uma residência no bairro Cidade Verde II.

De acordo com informações, os moradores das residências atacadas teriam de alguma forma envolvimento com facções que disputam o controle do tráfico de drogas em Vilhena.