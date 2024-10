A moradora da cidade de Vilhena, Ana Paula Pereira, foi a vencedora da promoção “Pague com QR Code e Concorra a Prêmios”, realizada pela Energisa.

Como premiação, Ana Paula ganhou até R$ 6 mil para cobrir suas despesas com energia elétrica por até dois anos, aplicado em forma de descontos mensais.

Em depoimento, Ana Paula expressou sua surpresa ao receber a notícia: “A gente sabe que tem a promoção, se cadastra, mas quando recebe a informação de que foi premiado fica sem acreditar. Então está sendo uma alegria muito grande. Minha casa está em reforma e esse prêmio veio em boa hora, pois vai ajudar a economizar.”

Para participar da promoção, o cliente precisa se cadastrar no site oficial da empresa (Acesse aqui) e, ao pagar a fatura via PIX utilizando o QR Code impresso na conta, já está automaticamente concorrendo aos prêmios. Cada pagamento que o cliente faz, gera um número da sorte. Importante lembrar que o cliente precisa estar com as faturas em dia para ser contemplado.

Bruno Barbosa, coordenador comercial da Energisa, ressaltou a importância da campanha promocional. “É gratificante ver clientes como a Ana Paula sendo premiados. A promoção incentiva o uso do QR Code para facilitar o pagamento e beneficia os consumidores com prêmios com este, dois anos de conta grátis, e até vouchers, no valor de R$ 100,00 cada. Estamos muito felizes em proporcionar essa oportunidade aos nossos clientes.”

Canais de Atendimento da Energisa em Rondônia

Site oficial: www.energisa.com.br

Chat Gisa: gisa.energisa.com.br

App Energisa On: Disponível para iOS e Android

Call Center: 0800 647 0120