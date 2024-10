No último sábado (12), o Dia das Crianças em Cacoal foi marcado por muita alegria e diversão, graças ao apoio e colaboração do deputado estadual Cássio Gois (PSD), que pelo segundo ano consecutivo contribuiu para a realização deste evento que envolve a cidade.

A celebração transformou o estádio em um verdadeiro parque de diversões a céu aberto, reunindo famílias, autoridades e lideranças locais. Entre os presentes, destacaram-se o prefeito Adailton Fúria (PSD), a primeira-dama Joliane Fúria, o vice-prefeito Tony Pablo (PSD), além de parlamentares estaduais, dentre eles, Cássio Gois, acompanhados de sua esposa, Micalister Moreira.

O evento contou com uma programação pensada para atender crianças de todas as idades, com atividades variadas, como pintura no rosto, distribuição de picolés, pipoca, lanches, e dezenas de brinquedos infláveis. O momento mais aguardado foi o banho de mangueira proporcionado pelo Corpo de Bombeiros Militar, que arrancou muitos sorrisos e gritos de alegria da criançada.

A parceria entre as secretarias municipais e o apoio de Cássio Gois foram fundamentais para que a celebração se tornasse um sucesso, garantindo um dia de diversão e integração para as famílias de Cacoal.

O deputado ressaltou a importância de investir em ações que valorizem a infância e reforcem os laços da comunidade: “É gratificante ver o sorriso das crianças e saber que estamos proporcionando memórias que elas carregarão para sempre. Este é um trabalho em conjunto, em que cada parceiro faz a diferença para tornar o evento ainda mais especial”, destacou Gois.

Um dos destaques do evento foi o Programa Jovem Gênios, uma importante iniciativa para incentivar e valorizar os estudantes da rede municipal, reconhecendo seus talentos nas áreas artística, motora e literária. Por meio do programa, que conta com o apoio direto do deputado estadual Cássio Gois, jovens são premiados por suas habilidades, recebendo um impulso extra para seu desenvolvimento e destacando a importância de investir na educação e no potencial criativo das novas gerações.

Cássio Gois acrescentou: “o evento do Dia das Crianças em Cacoal se consolida como uma das celebrações mais aguardadas da nossa região, reafirmando o nosso compromisso com o povo cacoalense e de criar oportunidades para momentos únicos de lazer, que fortalecem a comunidade e celebram a alegria da infância”, finalizou.