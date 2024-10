Durante a sessão da última terça-feira (8), o deputado Delegado Camargo (Republicanos) solicitou ao Departamento de Estradas de Rodagens (DER/RO) que assuma o compromisso da construção de uma ponte de alvenaria sobre o Rio Candeias, que dá acesso ao distrito de Marco Azul, no interior de Porto Velho.

De acordo com o Delegado Camargo, no ano de 2017, o então governador Confúcio Moura se reuniu com os moradores do distrito de Marco Azul e propôs que a população contratasse serviços de engenharia e conseguisse um projeto para a construção da ponte, que o governo do estado, por meio do DER faria a construção, trocando a perigosa ponte de madeira por uma de concreto armado.

“Os moradores acreditaram em Confúcio Moura, juntaram R$ 220 mil, pagaram o projeto que foi aprovado pelo DER e a construção não aconteceu. Confúcio Moura não cumpriu com os moradores do Marco Azul, um distrito importante que produz mais de 25 mil litros de leite por dia, possui mais de 360 mil cabeças de gado cadastradas na Idaron, produz café, cacau e outros cultivares e não construiu a ponte, que ainda é de madeira (madeira doada pela própria população), cuja manutenção é feita pela prefeitura de Alto Paraíso, que dá acesso não só a Alto Paraíso e Porto Velho, mas também é ligação importante para Buritis e o distrito de Rio Pardo”.

“Quero pedir atenção ao coronel Eder, do DER, o atual governo, para que juntos possamos trabalhar juntos, para que esta ponte seja construída o mais breve possível, cumprindo mais um compromisso assumido e não cumprido pelo governo Confúcio Moura, que ao apagar das luzes criou as 11 reservas ambientais que prejudicam tanto o nosso agronegócio em Rondônia”, finalizou.