Em entrevista ao Extra de Rondônia, a assessoria da rede Postos Mirian informa que celebram hoje, 14, a inauguração de sua mais nova unidade, a “M Auto”, em Vilhena.

Localizada na Avenida Marechal Rondon, 2784, no Centro, onde funcionava o tradicional Posto Cinta Larga, o primeiro da cidade, a nova unidade representa mais uma etapa de crescimento para a rede, que busca atender ainda melhor os motoristas da região central da cidade.

Durante a inauguração, está sendo realizado um coffee break para recepcionar os convidados e clientes, proporcionando um momento de confraternização. De acordo com informações da assessoria, com a abertura de sua terceira unidade em Vilhena, os Postos Mirian reforçam seu compromisso de qualidade, oferecendo combustíveis a preços acessíveis e um atendimento de excelência, características que conquistaram a confiança de seus clientes ao longo dos anos. A nova unidade promete continuar essa trajetória de sucesso, sendo uma alternativa conveniente e confiável para quem busca abastecimento eficiente e econômico.

A assessoria também destacou que, para marcar o lançamento da unidade “M Auto”, os Postos Mirian estão oferecendo uma promoção especial: gasolina a R$ 6,29 o litro. A ação promocional visa atrair consumidores para conhecerem o novo espaço, reafirmando o compromisso da rede com economia e qualidade.

Expansão e presença regional

Segundo a assessoria da rede, além desta nova unidade, a rede Postos Mirian conta com uma forte presença em Rondônia, Mato Grosso, Pará e Mato Grosso do Sul, operando um total de 12 unidades BR. No estado de Rondônia, são oito unidades urbanas, sendo três em Vilhena, duas em Ji-Paraná e três em Porto Velho.

Essa expansão, de acordo com as informações fornecidas, reflete o crescimento do mercado local e a busca contínua dos Postos Mirian em oferecer mais opções de abastecimento, sempre com foco na excelência do atendimento e na satisfação dos clientes.

A inauguração da unidade “M Auto” reafirma a relevância da rede no setor de combustíveis, proporcionando aos vilhenenses mais uma alternativa de confiança para abastecer seus veículos.

Para mais informações sobre a rede e suas promoções, visite o site oficial: www.postosmirian.com.br.