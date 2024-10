Na noite do último sábado, 12 de outubro, policiais do 3º Batalhão da Polícia Militar prenderam, em Cerejeiras, um homem foragido da justiça do Colorado do Oeste.

>>>OCORRÊNCIA POLICIAL

Por volta das 21h, uma equipe da Polícia Militar, enquanto realizava patrulhamento pela Rua Espírito Santo, avistou um homem caminhante pela via. Ao notar a presença da viatura, o indivíduo escondeu o rosto, demonstrando a intenção de não ser reconhecido.

Diante da atitude suspeita, os policiais realizaram uma abordagem e, ao consultarem o nome do homem, constataram que havia um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara da Comarca do Colorado do Oeste.

O suspeito foi preso, e posteriormente encaminhado ao presídio de Cerejeiras.