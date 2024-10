Na noite deste domingo, 13, um homem identificado como Wagner Leonidas Rosella, de 43 anos, foi morto a tiros ao chegar em sua casa, localizada na Avenida Tancredo de Almeida Neves, no bairro Parque São Paulo, em Vilhena.

De acordo com informações preliminares, a vítima conseguiu abrir o cadeado do portão e entrar no quintal. Após dar alguns passos, caiu no chão, agonizou e morreu no local.

A Polícia Militar foi acionada por populares e isolou a área para o trabalho da perícia. Após a conclusão da perícia, o corpo foi liberado para que a funerária Canaã realizasse a remoção.

O velório do corpo terá início às 12h desta segunda-feira, 14, na Capela Mortuária. O horário do sepultamento ainda será definido pela família.