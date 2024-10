O Prefeito de Vilhena Flori Cordeiro, decretou luto oficial de três dias em virtude do falecimento do engenheiro Washington Luiz Jaremko, ocorrido nesta segunda-feira, 14. Reconhecido por suas contribuições à cidade, Jaremko era uma figura de destaque no setor de engenharia local, tendo participado de importantes obras de infraestrutura que ajudaram a desenvolver a região.

O decreto de luto oficial reflete o respeito e a gratidão da administração municipal e da população de Vilhena pelos serviços prestados por Jaremko ao longo de sua carreira. Durante o período de luto, as bandeiras em prédios públicos permanecerão hasteadas a meio mastro, em sinal de homenagem.

A comunidade local expressa suas condolências à família e aos amigos de Washington Luiz Jaremko, lamentando profundamente sua perda e reconhecendo o legado que ele deixa para a cidade.

>>>Veja decreto:

DECRETO Nº 63.453/2024

ESTABELECE LUTO OFICIAL PELO FALECIMENTO DE WASHINGTON LUIZ JAREMKO.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VILHENA, Estado de Rondônia, no exercício regular de seu cargo e no uso das atribuições que lhe confere o inciso IX, art. 96, da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o falecimento de WASHINGTON LUIZ JAREMKO, aos 68 anos de idade, ocorrido nesta segunda-feira, dia 14 de outubro de 2024; e

CONSIDERANDO o trabalho e a dedicação do pioneiro à comunidade vilhenense, que por mais de 46 anos, como cidadão, pai de família, engenheiro civil, contribuiu de maneira significativa para o desenvolvimento e crescimento de nossa comunidade, participando de diversas obras que marcaram a urbanização local,

D E C R E T A:

Art. 1º Luto oficial, por 3 (três) dias, contados de 14 de outubro de 2024, no Município de Vilhena pelo falecimento de WASHINGTON LUIZ JAREMKO.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, Paço Municipal.

Vilhena – RO, 14 de outubro de 2024.

Flori Cordeiro de Miranda Junior

PREFEITO