A presença da Sicoob Credisul e Favoo serão marcantes no World Coop Management (WCM) 2024, um dos maiores congressos de liderança e estratégia do setor no Brasil.

O evento acontece nos dias 14 e 15 de outubro, em Belo Horizonte, e reúne líderes e especialistas para discutir inovações e tendências que moldam o futuro do cooperativismo.

Vilmar Saúgo, diretor executivo da Sicoob Credisul, terá um papel de destaque no palco Cooptech, que aborda tecnologia, inovação e novas oportunidades de negócios. Saúgo será uma voz essencial entre os gestores que visam transformar o cooperativismo, alinhando-o às demandas contemporâneas.

Quem também representará a cooperativa é Tiago Sartori, superintendente de estratégia e inovação que atuará como mediador no painel de transformação digital. Sua participação ressaltará a importância da tecnologia no fortalecimento das cooperativas e na adaptação a um mercado em constante evolução.

A presidente da Favoo, Carolina Torres, também enriquecerá o evento como painelista no palco HRCoop. Ela discutirá a ‘Liderança feminina no cooperativismo: desafios, oportunidades e impacto nos negócios’, abordando a relevância da diversidade e da inclusão em posições de liderança. A Favoo representa o braço educacional da Sicoob Credisul, que juntas constituem um inédito case de intercooperação.

Desde 2015, o WCM se consolidou como um espaço de troca de conhecimentos e experiências, reunindo presidentes e dirigentes para interagir com grandes nomes do mercado. Com o tema “O Poder das Cooperativas na Nova Era da Consciência Consumidora”, a edição de 2024 se propõe a refletir sobre o impacto das gerações Y e Z no comportamento de compra, incentivando as cooperativas a adotarem práticas mais éticas e sustentáveis.

O evento será realizado no Minascentro e contará com mais de 80 horas de conteúdo, incluindo palestras e painéis com mais de 100 especialistas. A expectativa é atrair mais de 1,5 mil lideranças do cooperativismo de todo o país.

Com uma programação diversificada em quatro palcos – Palco Mundo, Palco 360, Cooptech Summit e HR Coop Conference – o WCM 2024 abordará temas fundamentais como tecnologia, gestão de pessoas e sustentabilidade. Além disso, a 10ª edição da WCM Expo reunirá fornecedores de produtos e serviços para o setor, criando oportunidades valiosas para negócios e interações entre os participantes.