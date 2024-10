Uma forte tempestade atingiu Pimenta Bueno na tarde deste domingo, 13, causando diversos estragos pela cidade.

Rajadas intensas de vento e chuva torrencial surpreenderam os moradores e deixaram um rastro de danos materiais, mas, até o momento, não há informações de vítimas fatais.

O fenômeno climático começou no final da tarde e rapidamente se intensificou. Testemunhas relataram que os ventos foram tão fortes que árvores foram arrancadas, telhados de casas danificados e objetos arremessados pelas ruas. A força da tempestade também causou quedas de energia em vários bairros da cidade.

Nas redes sociais, moradores de Pimenta Bueno compartilharam vídeos e fotos dos danos causados pela tempestade. Em algumas das postagens, é possível ver árvores tombadas e partes de telhados destruídas, além de relatos de medo e apreensão pela intensidade do temporal. Em um dos vídeos, registrado na área central da cidade, a força dos ventos é visível, com estruturas balançando e objetos sendo arrastados pelas ruas. “Foi um susto enorme, nunca vi uma ventania assim por aqui”, comentou um dos usuários no Instagram.

Apesar do susto e dos danos materiais significativos, as autoridades locais confirmaram que, até o momento, não há registro de feridos graves ou vítimas fatais. Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estão percorrendo as áreas afetadas para avaliar os estragos e prestar assistência às famílias que tiveram suas casas danificadas.

>>>Vídeo:

