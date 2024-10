O Deputado Estadual Delegado Camargo tem se destacado em sua atuação em defesa dos direitos das pessoas com deficiência, reforçando a importância da inclusão social.

Em sua mais recente conquista, o parlamentar solicitou à SEJUCEL (Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer) a inclusão de atletas com deficiência nos Jogos Paralímpicos Estaduais de Rondônia, um marco inédito na história do estado.

A proposta foi acolhida pela SEJUCEL, garantindo que, pela primeira vez, Rondônia abra espaço para que esses atletas participem de forma oficial da competição estadual. A decisão representa um avanço significativo, promovendo a igualdade de oportunidades e reforçando a prática esportiva como um direito de todos os cidadãos.

Segundo o Deputado Camargo, “*a inclusão desses atletas não é apenas uma vitória para o esporte rondoniense, mas um passo importante na valorização de cada pessoa com deficiência, mostrando que a força de vontade e o talento não conhecem barreiras*”. A iniciativa busca não apenas proporcionar visibilidade aos atletas com deficiência, mas também sensibilizar a sociedade sobre a importância de um ambiente verdadeiramente inclusivo.

Com essa ação, Rondônia se posiciona como referência na promoção dos direitos de pessoas com deficiência, incentivando o respeito e a participação ativa em todas as esferas sociais. O apoio da SEJUCEL à proposta do Deputado Camargo destaca o compromisso do governo estadual em garantir que as políticas públicas sejam acessíveis a todos, sem exceção.

A inclusão nos Jogos Paralímpicos Estaduais promete inspirar muitos outros estados a seguirem o exemplo rondoniense, valorizando o potencial dos atletas e reforçando a luta pela igualdade e pela dignidade de todos.