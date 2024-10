A modernização do seguro rural foi tema de um workshop que aconteceu, na última segunda-feira (14), em Cuiabá (MT) e reuniu autoridades políticas e integrantes do setor produtivo de todo o país.

Representando o Estado de Rondônia, o senador Jaime Bagattoli (PL) falou na cerimônia de abertura do evento sobre a necessidade de união dos poderes e das diferentes esferas de poder em prol da criação de um sistema, onde todos os produtores rurais possam contribuir e se beneficiar em caso de catástrofes.

“Os últimos eventos climáticos que impactaram o campo e a produção rural comprovam a urgência de discutirmos a modernização do seguro rural no Brasil. É um tema urgente e que precisa de um amplo apoio do setor produtivo, do Governo Federal, dos legisladores e dos estados e municípios do país. Precisamos ter um valor acessível que garanta o acesso por parte do pequeno, do médio e do grande produtor”, defendeu o senador.

Para enriquecer o debate e mostrar a realidade dos produtores locais, Bagattoli convidou representantes da Aprosoja Rondônia e da Sicoob Credisul Rondônia, entidade e cooperativa que atuam no estado, respectivamente.

O ponto de partida para este tema sido o Projeto de Lei 2.951/2024 que moderniza o seguro rural. O PL é de autoria da senadora e ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina (PP-MS), e tem a relatoria do senador Jayme Campos (UB-MT), anfitrião do evento em Cuiabá, que foi promovido por entidades do setor, como a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e a Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso (Famato).

O PL 2.951/2024 tramita, atualmente, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), do Senado Federal.