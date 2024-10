Nesta terça-feira (15), o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (Republicanos), expressou perplexidade diante da manifestação de apoio do deputado federal Fernando Máximo (União Brasil) à candidatura de Léo Moura (Podemos) à prefeitura da capital.

Em entrevista ao jornal RR Notícias, da Rádio Rondônia, Hildon criticou duramente a postura de Máximo, afirmando que ele traiu o governador Marcos Rocha (União Brasil), considerado seu “patrono político”, que apoia a candidata Mariana Carvalho (Republicanos).

Hildon ressaltou que Fernando Máximo havia feito “tudo o que estava ao seu alcance” para inviabilizar a instalação do Hospital do Amor em Porto Velho, projeto de grande importância para a saúde pública na capital. Além disso, o prefeito lembrou que o deputado está sob investigação da Polícia Federal por suspeita de superfaturamento na compra de kits de Covid-19 durante o período em que foi secretário estadual de Saúde.

Segundo o prefeito, Fernando Máximo não foi escolhido como candidato à prefeitura de Porto Velho porque “não é confiável”. Ele afirmou que a conduta do deputado no caso do Hospital do Amor o desqualifica moralmente para obter o respeito e o voto do eleitor. Hildon classificou a atitude de Máximo como uma traição imperdoável e enfatizou que não tolera “safadeza e falta de honra” no meio político.

As declarações de Hildon Chaves foram transmitidas pelo locutor Rando Silva, durante a programação da Rádio Rondônia, e devem acirrar ainda mais os ânimos na disputa eleitoral de Porto Velho.

>>>Vídeo:

https://