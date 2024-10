A Secretaria municipal de Saúde, através da Coordenação de Vigilância Sanitária (VS), informa que, a partir da próxima segunda-feira, 21 de outubro, inicia o cadastro para castração de cães e gatos machos em Vilhena.

Ao Extra de Rondônia, Edvaneide Silva Caçula, coordenadora da VS, disse que o projeto visa atender a comunidade mais carente do município que estejam inclusos no cadastro único.

A ação iniciará com uma triagem feita pelo veterinário da VS, através do cadastro feito na veterinária que estará realizando os procedimentos.

Edvaneide explicou que o projeto é uma iniciativa do vereador Dhonatan Pagani, que direcionou emenda parlamentar no valor no total de R$ 239 mil para os procedimentos devido ao aumento desgovernado desses animais, já que o município não tem Centro de Zoonose. “Vilhena, ultimamente, tem sofrido com o número crescente de cães e gatos soltos nas ruas. Existem ONGs que desenvolvem seus trabalhos, mas que também não têm condições de arcar com toda responsabilidade devido a demanda crescente”, analisa.

Edvaneide afirmou, ainda, que, nesse primeiro momento, será dado prioridade aos machos, já que podem emprenhar, em média, de 10 a 15 fêmeas sem contar no risco de doenças transmissíveis. “Informamos também que esse projeto visa a castração. Assim, será feito um exame para verificar a saúde do animal. Estando apto, o animal será castrado, mas o pós-operatório será de responsabilidade do proprietário. Todos os materiais utilizados são de primeira qualidade”, destaca.

Os procedimentos serão realizados no “Universo Pet”, localizado na Avenida Major Amarante, 4368, no centro de Vilhena e a veterinária Fabiana Claudino Machado é a responsável pelo procedimento.