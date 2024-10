De acordo com informações enviadas à redação do Extra de Rondônia, através da assessoria da FIMCA, na última sexta-feira, 11 de outubro, a turma seis do curso de Fisioterapia, sob a coordenação do professor Vinícius Aiko, realizou o projeto “Brincando com os Movimentos”, voltado para as crianças do 1º ao 5º ano da escola Ensina-me a Viver.

A ação teve como objetivo educar, de forma divertida e interativa, sobre a importância da fisioterapia e os benefícios que ela traz para a saúde e o desenvolvimento dos movimentos corporais.

O projeto de extensão, que ocorreu das 7h às 11h e das 13h às 17h, contou com diversas atividades lúdicas, incluindo um teatro de fantoches que explicou, de maneira simples e divertida, como a fisioterapia pode ajudar na correção de posturas, no desenvolvimento motor e na prevenção de problemas futuros. As crianças também participaram de atividades sensoriais que estimulam uma melhor percepção sobre os movimentos do corpo, ensinando, por meio de brincadeiras, a importância de cuidar da postura e da mobilidade desde cedo.

O professor Vinícius Aiko, coordenador do curso de Fisioterapia da FIMCA, destacou a relevância de iniciativas como essa para aproximar a comunidade da área da saúde. “Nosso objetivo é mostrar às crianças, de forma leve e educativa, como a fisioterapia pode melhorar a qualidade de vida. Através do lúdico, conseguimos ensinar e ao mesmo tempo plantar essa semente de cuidado com o corpo.”

Segundo informações da assessoria, a ação foi considerada um sucesso, com as crianças se divertindo e aprendendo ao mesmo tempo, enquanto os acadêmicos de fisioterapia tiveram uma oportunidade prática e enriquecedora para sua formação profissional. O evento reforça o compromisso da FIMCA em aproximar a comunidade acadêmica da sociedade, levando conhecimento e cuidado de forma acessível e transformadora.

>>> Clique na imagem para ampliar >>>>