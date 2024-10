Na última sexta-feira, dia 11, uma importante conquista foi celebrada na comunidade de Guajará-Mirim com a entrega de um ônibus, resultado da emenda parlamentar do senador Confúcio, que irá beneficiar os alunos do Instituto Federal de Rondônia (IFRO).

Com 900 estudantes matriculados, a instituição agora conta com um novo veículo para facilitar o transporte dos alunos durante visitas técnicas e atividades extracurriculares.

O ônibus, um modelo ROMA R6 – 1200 do ano de fabricação e modelo 2024, é um verdadeiro diferencial para a rotina dos alunos. Equipado com 52 lugares e um banheiro, o veículo foi adquirido por meio de uma emenda parlamentar do senador Confúcio, que sempre reconheceu a importância de proporcionar melhores condições de deslocamento para os jovens estudantes.

A entrega do ônibus representa mais do que apenas um meio de transporte; é um passo significativo para o enriquecimento das experiências educacionais oferecidas pelo IFRO. As atividades extracurriculares são fundamentais para o desenvolvimento integral dos alunos, permitindo que eles se conectem com o aprendizado prático e vivenciem na prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula.

“Investir na educação é investir no futuro dos nossos jovens. Cada oportunidade que oferecemos a eles é um passo a mais rumo a um mundo melhor. Estou comprometido em garantir que nossos estudantes tenham as melhores condições para aprender e crescer”, afirmou o senador Confúcio durante a cerimônia de entrega do ônibus.

Com essa nova ferramenta, os estudantes poderão participar de visitas técnicas em empresas e instituições, ampliando sua formação e preparando-os para os desafios do mercado de trabalho. A estrutura do ônibus, que garante conforto e segurança, é um reflexo do compromisso do senador Confúcio com o IFRO em proporcionar uma educação de qualidade, que vai além da teoria.

A entrega do ônibus foi recebida com entusiasmo por alunos e professores, que agora podem contar com mais um aliado nas suas jornadas de aprendizado. Essa iniciativa demonstra o investimento contínuo na educação e no futuro dos jovens de Guajará-Mirim, reafirmando a importância de se disponibilizar recursos adequados para a formação de cidadãos mais preparados e conscientes.