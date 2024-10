Em agosto deste ano, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) apresentou indicações parlamentares (IND 5978/2024 e IND 7330/2024) e requerimentos (REQ 1324/2024 e REQ 1326/2024) ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia (DER/RO), buscando melhorias nas rodovias em diversas cidades do interior do estado. Recentemente, o DER/RO respondeu através de um relatório contendo informações sobre as ações previstas para atender às demandas.

“As demandas não se limitam a suprir as necessidades imediatas da população que dependem diretamente de obras de infraestrutura. Elas visam, sobretudo, promover melhorias substanciais na qualidade de vida, garantindo maior segurança nas vias e agilizando o escoamento da produção, sendo uma contribuição significativa para o desenvolvimento econômico do estado”, afirmou Ieda Chaves.

Entre as proposições, destacam-se a necessidade de sinalização da rodovia RO-383, que liga os municípios de Santa Luzia D’Oeste e Alta Floresta D’Oeste, e a substituição de uma ponte de madeira por tubos armco no trecho da RO-133, sob o Rio Sardinha, no distrito de Estrela Azul, em Machadinho do Oeste.

De acordo com Philipe Rodrigues Maia Leite, diretor-geral adjunto do DER/RO, a sinalização da RO-383 depende de mais informações sobre o local e, por isso, uma equipe técnica será enviada para avaliar a situação assim que possível. Em relação à substituição da ponte na RO-133, será realizado um estudo técnico hidrológico para dimensionar corretamente os tubos e, posteriormente, avaliar as necessidades daquela região.

Pavimentação na RO-205 e RO-377

Outra solicitação feita por Ieda Chaves foi a pavimentação asfáltica na RO-205 (Linha MC07), que conecta Machadinho do Oeste ao município de Cujubim, e na RO-377, no trecho que interliga o município de São Francisco do Guaporé ao distrito de Porto Murtinho. O DER/RO informou que não há previsão para esse serviço em 2024, em ambas as regiões, mas que a trafegabilidade será mantida pelo Plano Anual de Manutenção, com possibilidade de melhorias futuras.