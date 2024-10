A redação do Extra de Rondônia entrou em contato por telefone com Vanderson Nunes Nascimento, de 28 anos, que está em uma batalha pela recuperação de sua visão. Natural de Porto Velho, o jovem relata que perdeu a visão do olho direito aos 12 anos e, desde então, tem enfrentado complicações que também afetam seu olho esquerdo.

Com baixa visão, Vanderson explica que passou por seu primeiro transplante de córnea em 2017, mas, seis meses após a cirurgia, sofreu uma infecção por citomegalovírus, que comprometeu a qualidade da córnea transplantada.

“Após o primeiro transplante, eu tinha esperança de recuperar parte da visão, mas essa infecção foi um grande revés”, conta Vanderson. No ano passado, a situação piorou ainda mais, com a qualidade da córnea se deteriorando a ponto de ele precisar de um novo transplante. Embora tenha entrado na fila do Sistema Único de Saúde (SUS) em 2023, ele destaca que o tempo de espera é longo e que sua condição exige uma solução mais imediata.

“Infelizmente, a fila do SUS está demorando anos, e eu já perdi muita qualidade de vida. Um novo transplante é minha única chance de melhorar”, desabafa Vanderson.

Com o objetivo de realizar a cirurgia pelo setor particular, Vanderson criou uma campanha de arrecadação, uma “Vaquinha” online, para levantar fundos e custear o procedimento. Ele faz um apelo à solidariedade de amigos, familiares e de qualquer pessoa que possa contribuir para que ele possa recuperar parte de sua visão.

“Agradeço de coração a todos que puderem ajudar. Que Deus abençoe cada um que contribuir”, conclui Vanderson.

A campanha está disponível no link: Vakinha – Transplante de Córnea.