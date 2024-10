Em entrevista ao Extra de Rondônia na tarde da última terça-feira, 15, a professora de dança Nádia Reis fez um convite especial para as mulheres de Vilhena e região participarem do Projeto de Dança da Associação Cativar, voltado exclusivamente para o público feminino.

O projeto oferece aulas gratuitas de ritmos como fit dance, zumba e step, proporcionando uma oportunidade para praticar exercícios de forma divertida e acessível.

As aulas ocorrem às terças e quintas, das 18h às 19h30, no Campo Verdão, popularmente conhecido como a “Escolinha do Grêmio”, localizada na BR 174, e têm como objetivo incentivar a prática de atividades físicas entre mulheres a partir dos 15 anos. Atualmente, o projeto conta com 200 alunas, mas ainda há vagas disponíveis, com planos de abrir mais horários para atender à crescente demanda.

Além das aulas, Nádia convidou as mulheres interessadas para a apresentação social do projeto “Câmara em Movimento” no próximo dia 5 de novembro, terça-feira, a partir das 18h, quando serão entregues kits personalizados para as alunas já matriculadas, compostos por camisetas e bonés. Esses kits são fruto de uma parceria com a SEMAS, o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e vereadores da prefeitura.

“Queremos que o maior número de mulheres conheça o projeto e participe dessas aulas gratuitas, que trazem tanto bem-estar”, comentou Nádia, destacando a importância de divulgar a iniciativa para a comunidade feminina.

Para se inscrever, as interessadas precisam apresentar comprovante de residência e documentos pessoais. As aulas são totalmente gratuitas, oferecendo uma excelente oportunidade de socialização e cuidados com a saúde.

Para mais informações: (69) 9 8147-6925 / Professora Nádia Reis.