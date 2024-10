Nesta quarta-feira, 16 de outubro, o Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA deu início à 1ª Jornada Acadêmica de Terapia Ocupacional, um evento que reúne profissionais, estudantes e especialistas para discutir práticas e desafios na promoção da saúde mental.

A abertura contou com a presença da Coordenadora do curso, Elisete Moreira, Reitor Emérito da FIMCA, Dr. Aparício Carvalho, e da Reitora Emérita, Dra. Maria Silvia, que compartilharam momentos emocionantes com os participantes.

Durante seu discurso, Dra. Maria Silvia destacou a importância da terapia ocupacional no contexto da saúde mental e parabenizou os profissionais pela dedicação e impacto transformador que geram na vida de seus pacientes. “Gostaria de parabenizar todos os terapeutas pelo trabalho incrível que realizam. Vocês fazem a diferença na vida de muitas pessoas, devolvendo qualidade de vida e esperança. A profissão que vocês escolheram é essencial e merece todo o reconhecimento”, declarou Dra. Maria Silvia, emocionando a plateia.

Dr. Aparício Carvalho também compartilhou sua vivência na área de saúde mental, relembrando sua atuação no Núcleo de Psiquiatria do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro. Ele destacou a relevância do papel dos terapeutas ocupacionais, especialmente em intervenções em saúde mental, e revelou como essa experiência foi determinante para trazer o curso de Terapia Ocupacional para a FIMCA. Ele ressaltou que a instituição foi a primeira na região norte do Brasil a oferecer essa formação.

A jornada, que se estende até 18 de outubro, inclui palestras de renomados profissionais da área, como a psiquiatra Dra. Vanessa Ferraz, a terapeuta ocupacional Larissa Martins, a psicóloga Luana Massotti de Farias, e a terapeuta ocupacional Lara Liz G. de Souza. O evento está promovendo debates enriquecedores sobre as interfaces da terapia ocupacional com a psicologia e a psiquiatria na promoção da saúde mental, abordando também o trabalho com crianças, adolescentes e idosos em diferentes contextos de intervenção.

A 1ª Jornada Acadêmica de Terapia Ocupacional reforça o compromisso da FIMCA em oferecer uma formação de excelência, preparando os futuros profissionais para os desafios da área da saúde, especialmente no campo da saúde mental.