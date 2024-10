Nesta sexta-feira, 18, chega ao final o 3º Campeonato Municipal Intersecretarias, promovido conjuntamente pelo Sindicato Municipal de Servidores Públicos Municipais (SINSEMUC) e pela Associação dos Servidores Municipais de Cacoal (ASSEMUC).

O evento, que teve início em agosto, encerra com chave de ouro neste fim de semana, com as disputas pelo título e pelo terceiro lugar.

Já o 8º Baile do Servidor, promovido exclusivamente pelo SINSEMUC, será realizado no próximo dia 26 de outubro, no Parque de Exposições, com atrações como Banda Brisa, Gisele Freitas e Banda, além do DJ Luid.

CAMPEONATO INTERSECRETARIAS

O 3º Campeonato Municipal Intersecretarias chega à sua fase final após mais de dois meses de intensa competição e integração entre diversas secretarias e autarquias. Com mais de 40 jogos disputados, o torneio se consolidou como um dos maiores já realizados em Cacoal, contando com a participação ativa de servidores, familiares e amigos, que lotaram as dependências do clube ASSEMUC em cada rodada.

O presidente do SINSEMUC, Fernando Neves, comemora o sucesso do evento: “Estamos extremamente felizes por termos atingido o nosso objetivo de proporcionar momentos de lazer, esporte e integração entre os servidores. A competição deste ano, mais uma vez, contou com o engajamento de todos. Agradecemos imensamente a participação das equipes e a parceria com a ASSEMUC, que foi fundamental para a realização do campeonato.”

DISPUTA PELO TÍTULO E PREMIAÇÕES

Nesta sexta-feira, 18 de outubro, a competição se encerra com dois jogos decisivos na sede da ASSEMUC: 3º lugar: SEMAD/SEMAST x SEMED, às 19h30; Grande Final: União Saúde/SEMUSA x Câmara Municipal, às 20h30.

Após as partidas, haverá a cerimônia de premiação, com prêmios em dinheiro para as quatro primeiras colocações: 1º lugar: R$ 1.500,00; 2º lugar: R$ 1.000,00; 3º lugar: R$ 500,00 e 4º lugar: R$ 200,00.

Além disso, serão entregues troféus para destaques individuais, como melhor goleiro, jogador revelação, artilheiro, treinador e para a melhor torcida do campeonato. O evento contará ainda com um show ao vivo do cantor David Rocha, encerrando a noite com muita música e celebração.