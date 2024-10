Lucas Maciel, de 22 anos, fez história nas eleições ao se tornar o vereador mais jovem já eleito em Pimenta Bueno. Com 530 votos, Lucas conquistou a confiança da população em sua primeira candidatura, representando o PSD.

Empreendedor em Pimenta Bueno e Cacoal, ele possui empresas no mercado há quatro anos e agora assume o compromisso de trabalhar pelo desenvolvimento do município.

Prometendo um mandato focado em atender as necessidades da população, Lucas garante que retribuirá a confiança com empenho e dedicação. “O que eu prometo é trabalho, trabalhar por Pimenta Bueno, trabalhar para as pessoas. Temos um grande apoio da deputada federal Silvia Cristina e do deputado estadual Cássio Gois, que serão essenciais para trazer recursos para a cidade”, afirmou o jovem vereador.

Entre os principais projetos de Lucas Maciel está o foco na área da saúde. “Minha mãe hoje é secretária da saúde aqui em Pimenta Bueno, e temos projetos nessa área. Um dos nossos principais projetos, em parceria com deputados parceiros, é trazer um pronto-socorro infantil para Pimenta Bueno, similar ao de Cacoal”, ressaltou Lucas, destacando o apoio político que recebeu durante a campanha e que será crucial para o sucesso de seu mandato.

Além da saúde, Lucas também pretende atuar no desenvolvimento econômico local e reforça a importância de ouvir a população. “As pessoas precisam que o vereador olhe mais para elas, ouça mais. Muitos estão desgostosos da política. É importante ouvir a população e resolver seus problemas”, destacou o vereador eleito.