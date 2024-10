Um acidente envolvendo duas vítimas, que foram socorridas ao Hospital Regional, ocorreu na tarde desta quinta-feira, 17, no centro de Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, um motociclista estava fugindo da Polícia Rodoviária Federal (PRF) quando entrou na contramão na Avenida Capitão Castro. Ele colidiu com outro motoqueiro e, em seguida, bateu de frente com um caminhão estacionado na via.

Com o impacto, o condutor da motocicleta vermelha, que é servidor do SAAE, (camisa azul no chão) sofreu uma fratura exposta. O motociclista da moto branca, que estava em fuga, também ficou ferido.

Ambos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital Regional.

A Polícia Militar de Trânsito isolou o local para o registro da ocorrência.