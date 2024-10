Na última terça-feira (15), a deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) recebeu em seu gabinete na Assembleia Legislativa de Rondônia o prefeito eleito de Guajará-Mirim, Fábio Netinho (PP), e o vice-prefeito eleito, Ricardo Maia (Republicanos), para uma importante reunião sobre os rumos do município.

O encontro teve como foco principal discutir os investimentos futuros para Guajará-Mirim, nas áreas de saúde, infraestrutura, educação, esporte e cultura, entre outros setores para o desenvolvimento da cidade.

Fábio Netinho, que assumirá o cargo de prefeito a partir de 1º de janeiro de 2025, compartilhou com a deputada os planos que pretende implementar em sua gestão. Dra. Taíssa, como representante da região do Madeira-Mamoré, expressou sua satisfação em receber o futuro prefeito e seu vice, reafirmando seu compromisso de continuar lutando por melhorias para Guajará-Mirim, município que sempre esteve em sua pauta de prioridades.

“A vinda do prefeito eleito Fábio Netinho ao meu gabinete é um sinal positivo de que estamos alinhados na busca por avanços concretos para Guajará-Mirim. Como deputada, estou empenhada em apoiar os projetos que beneficiem nossa cidade e a região. Juntos, faremos mais pela saúde, infraestrutura e qualidade de vida da população”, afirmou a deputada.

Durante a reunião, foi ressaltada a importância da continuidade de investimentos em áreas fundamentais como a saúde, onde a deputada já destinou recursos expressivos, além da infraestrutura, que exige atenção especial para melhorar o acesso e a mobilidade urbana do município. O esporte, cultura e educação também foram destacados como pilares de inclusão social.

Durante a reunião, também foi discutida a importância de um novo Plano Diretor para Guajará-Mirim, visando o crescimento ordenado e sustentável do município. A parlamentar ressaltou a necessidade de atualizar esse instrumento de planejamento urbano, que servirá como base para futuras ações de infraestrutura, mobilidade, habitação e meio ambiente. O prefeito eleito Fábio Netinho e o vice-prefeito Ricardinho destacaram que a revisão do Plano Diretor será uma das prioridades da nova gestão, garantindo que o desenvolvimento de Guajará-Mirim ocorra de maneira planejada e em consonância com as necessidades atuais e futuras da população.

A aproximação entre a deputada e o futuro prefeito sinaliza uma gestão municipal mais integrada com o legislativo estadual, garantindo que Guajará-Mirim continue recebendo recursos e apoio técnico para projetos de grande impacto social.

Com essa reunião, Dra. Taíssa reforça seu papel como uma ponte entre o governo estadual e municipal, mantendo seu compromisso de melhorar a qualidade de vida dos moradores de Guajará-Mirim e de toda a região do Madeira-Mamoré.