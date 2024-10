Na manhã desta sexta-feira, dia 18 de outubro de 2024, a Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes Contra a Vida de Vilhena realizou uma operação de busca e apreensão na Chácara 97, localizada na Linha Carevel, zona rural do município.

A ação, coordenada pelo delegado Núbio Lopes de Oliveira, contou com a participação de agentes da equipe de investigação e resultou na prisão de G.C.S., de 46 anos e apreensão de objetos visando a dois suspeitos, ambos possivelmente envolvidos no homicídio de Rodrigo da Cruz Felipe, conhecido como “Camelo”, ocorrido em 11 de agosto de 2024.

Durante o cumprimento do mandado de busca, expedido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vilhena, foram encontrados na residência de G.C.S., um revólver calibre .38 com a numeração de série suprimida, além de três munições intactas e três estojos deflagrados do mesmo calibre. O suspeito admitiu a posse da arma e das munições, não apresentando qualquer autorização legal para possuí-las.

G.C.S., recebeu voz de prisão no local e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena, onde permanece à disposição das autoridades. A operação faz parte de um esforço contínuo da Delegacia Especializada para investigar e reprimir crimes contra a vida praticados no município, incluindo a apuração de possíveis conexões com outras atividades criminosas.

A Polícia Civil reforça o compromisso com a segurança da comunidade e informa que novas diligências e investigações continuam em andamento para identificar e responsabilizar os envolvidos em atos ilícitos na região.