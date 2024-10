O prefeito eleito de Chupinguaia, Wesley Araújo, do PP, concedeu entrevista ao Extra de Rondônia, onde avaliou sua vitória nas urnas e comentou sobre suas expectativas para a transição e a futura administração do município.

Wesley – que foi eleito com 56,69% de aprovação, o que corresponde a 3.375 votos (leia AQUI) -afirmou que sua campanha foi marcada pela simplicidade e proximidade com o eleitor. “Feliz demais com o resultado que apareceu nas urnas através do nosso trabalho. Foi uma campanha simples, humilde, pé no chão, casa a casa, olho no olho. Chupinguaia necessita de uma mudança e de muito trabalho pela frente”, destacou.

Ao ser questionado sobre a transição, já que derrotou o candidato apoiado pela atual administração, Wesley afirmou esperar um processo tranquilo e harmonioso. “Espero que seja uma transição tranquila e amigável, pois o importante é o município não parar os trabalhos essenciais”, disse. Ele enfatizou que o foco deve estar no bem-estar da população, independentemente de divergências políticas.

Sobre as condições em que espera receber a administração de Chupinguaia, Wesley mostrou-se otimista, mas preparado para os desafios. “Espero receber tudo em ordem, mas independente disso, estou disposto a dar o meu melhor para o município que me ofereceu tudo”, declarou.

Ele também revelou que já está montando sua equipe de trabalho e, embora esteja conversando com novas pessoas, não descartou a possibilidade de aproveitar integrantes da atual gestão. “Já estamos conversando, principalmente com as pessoas que devem ocupar cargos de confiança”, afirmou.

Para finalizar, Wesley deixou uma mensagem de confiança para os moradores de Chupinguaia, reforçando seu compromisso com a população. “Chupinguaia me deu a oportunidade de cuidar dela, e pode ter certeza que os munícipes não se decepcionarão, porque nós realmente vamos fazer valer nosso slogan de campanha: ‘gente cuidando de gente’. Nós vamos cuidar do povo”, concluiu.