Com o objetivo de impulsionar negócios com ferramentas para alcançar resultados ainda melhores e fazer a diferença na comunidade, desenvolvendo habilidades, aprendendo a lidar com emoções e a se comunicar de forma eficaz, conectando-se com outros líderes e fazendo networking, aprendendo com a experiência de outros líderes, sendo um agente de transformação e contribuindo para o desenvolvimento de Vilhena e região.

É isso que o Sebrae Rondônia, em parceria com a CDL de Vilhena, promove no dia 23 de outubro o workshop gratuito “Rotas de Liderança: Inteligência Emocional e Estilos Comportamentais e Formação de Equipe de Trabalho”. O evento, que acontecerá das 8h às 18h na sede da CDL, tem como objetivo capacitar líderes locais, proporcionando ferramentas para o desenvolvimento de habilidades essenciais para o sucesso pessoal e profissional.

“Acreditamos que líderes preparados são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer região”, afirma Carlos Eduardo Sakagami, diretor técnico interino do Sebrae Rondônia. “Com este workshop, queremos oferecer aos participantes as ferramentas necessárias para que possam liderar suas equipes com mais eficiência e alcançar resultados ainda melhores”.

“Darci Agostinho Cerutti, presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Rondônia, reforça a importância desta iniciativa: “Como presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Rondônia, tenho a honra de destacar a importância deste workshop para o desenvolvimento de Vilhena e região. A liderança é um dos pilares para o crescimento de qualquer comunidade, e investir no desenvolvimento de nossos líderes é investir no futuro. Acreditamos que, ao oferecer ferramentas para o desenvolvimento da inteligência emocional e de habilidades comportamentais, estamos contribuindo para a formação de líderes mais preparados para enfrentar os desafios do mercado e impulsionar o desenvolvimento econômico e social de nossa região. É com grande satisfação que vemos o Sebrae Rondônia, em parceria com a CDL de Vilhena, promover iniciativas como esta, que demonstram o compromisso da instituição com o fortalecimento do ecossistema empreendedor em Rondônia.”

O workshop faz parte do Polo de Liderança do Sebrae, uma iniciativa que visa fortalecer o ecossistema empreendedor e promover o desenvolvimento de lideranças capazes de transformar seus negócios e suas comunidades.

O tema central do workshop será a inteligência emocional e seus impactos na liderança. Os participantes terão a oportunidade de aprender a identificar e gerenciar suas próprias emoções, além de desenvolver habilidades de comunicação assertiva, essenciais para construir relacionamentos sólidos e alcançar resultados positivos em equipe.

A gestora do Polo de Liderança do Sebrae Rondônia, Maria Tereza Maragon, destaca a importância da inteligência emocional no processo de liderança. “A capacidade de reconhecer e gerenciar as próprias emoções, assim como as emoções dos outros, é fundamental para construir relacionamentos sólidos e alcançar o sucesso profissional”, explica.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas através dos links:

Estilos Comportamentais e a Formação das Equipes de Trabalho – 08h às 12h – https://ro.loja.sebrae.com.br/rotas-estilos-comportamentais-e-a-formac-o-das-equipes-de-trabalho-233481087

Inteligência Emocional – 14h às 18h – https://ro.loja.sebrae.com.br/rotas-inteligencia-emocional-233458715

As vagas são limitadas, por isso garanta a sua!

