Os moradores do município de Rio Crespo, em Rondônia, terão uma solução para os problemas de mobilidade enfrentados na rodovia RO-456.

Após a atuação firme e a indicação do Deputado Estadual Delegado Camargo ao governo estadual, as obras de alargamento, encascalhamento e patrolamento da estrada foram incluídas no Plano Anual de Manutenção do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER).

A situação crítica da rodovia tem causado transtornos diários aos moradores, dificultando o acesso de alunos às escolas, interrompendo o transporte de leite para laticínios e complicando a logística dos pecuaristas que precisam escoar a produção para os frigoríficos.

Segundo relatos, a RO-456 encontra-se praticamente intrafegável, com sérias consequências para o desenvolvimento econômico e social da região.

Depois da indicação do Delegado Camargo, o DER informou que as obras na rodovia estão previstas para o mês de novembro.

Isso traz alívio para os moradores e trabalhadores da região, que há tempos aguardavam uma intervenção concreta do poder público.

Uma Vitória para a Região do Vale do Jamari e o Desenvolvimento Regional

O Deputado Delegado Camargo, conhecido por seu compromisso com as demandas das comunidades de Rondônia, destacou que a recuperação da RO-456 não é apenas uma questão de infraestrutura, mas uma questão de direito. “Estamos lutando pelo direito de ir e vir, garantido pela nossa Constituição. Não podemos permitir que os moradores da região sejam prejudicados por uma estrada intransitável”, afirmou o parlamentar.

Essa ação não é apenas uma vitória para os moradores de Rio Crespo, mas um passo importante para o fortalecimento do desenvolvimento econômico local. Com a melhoria na infraestrutura da rodovia, espera-se que a circulação de bens e serviços seja retomada, impulsionando o crescimento da economia rural e beneficiando diretamente produtores, estudantes e comerciantes.

Urgência e Compromisso

O deputado Delegado Camargo tem trabalhado com um senso de urgência para que a situação seja resolvida o quanto antes. Sua intervenção é resultado de uma série de reclamações feitas por moradores, que o alertaram sobre as condições perigosas e os desafios diários enfrentados por aqueles que dependem da estrada.