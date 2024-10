Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro ocorreu na noite deste sábado, 19, no cruzamento da Rua Paineira com a Avenida Vitória Régia (1705), no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

Segundo informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da motocicleta estaria em alta velocidade e colidiu com o carro que fazia uma conversão na via.

Em decorrência do choque, os ocupantes da motocicleta sofreram ferimentos e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhados ao Hospital Regional.

A Polícia Militar de Trânsito foi acionada, isolou a área para a perícia e registrará a ocorrência posteriormente.