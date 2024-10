Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um motociclista no final da tarde desta sexta-feira (18), na RO-133, próximo ao município de Machadinho do Oeste.

De acordo com as informações, o motociclista identificado como sendo Reginaldo Rodrigues, que seguia 5º BEC a Machadinho, teria invadido a pista contrária, colidindo violentamente de frente com um veículo HB20 que trafegava no sentido oposto. O impacto foi tão forte que o motociclista, morreu instantaneamente no local.

Os dois veículos ficaram totalmente destruídos com a força da colisão.

A Polícia Militar, representada pelo Soldado Silva e o Sargento Matos, atendeu a ocorrência e seguiu os procedimentos padrão até a chegada da perícia técnica e da funerária de plantão que fizeram a remoção do corpo. A policia iniciará os trabalhos necessários para esclarecer as circunstâncias do acidente.