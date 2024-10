A espera acabou! Vilhena e região estão convidadas a participar de um evento histórico: a inauguração da Reforma e Ampliação do Sebrae Regional de Vilhena.

No dia 24 de outubro, às 8h30, a unidade abrirá as portas de suas novas instalações, oferecendo um ambiente moderno, confortável e totalmente adaptado para atender às necessidades dos empreendedores locais.

A cerimônia contará com a presença de autoridades, parceiros e, claro, toda a comunidade vilhenense. O presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae em Rondônia, Darci Agostinho Cerutti, expressa sua alegria com essa nova etapa: “Estamos muito satisfeitos em entregar à população de Vilhena um espaço ainda mais completo e funcional. Nosso objetivo é continuar apoiando os empreendedores, oferecendo ferramentas e conhecimento para que possam expandir seus negócios e contribuir para o desenvolvimento econômico da região.”

Agroartes: o sabor e a criatividade da região

Para celebrar essa conquista, o Sebrae preparou uma programação especial. A inauguração será marcada pela Agroartes, uma feira que reunirá produtores de agroindústrias e artesãos locais. O evento será uma verdadeira vitrine do talento e da criatividade da região, com uma variedade de produtos que vão desde alimentos artesanais até peças de artesanato únicas.

Novas instalações, novas oportunidades

As novas instalações do Sebrae Vilhena foram projetadas para oferecer um atendimento mais eficiente e personalizado aos clientes. Os espaços foram otimizados para proporcionar mais conforto e acessibilidade, além de contar com equipamentos modernos que facilitam a realização de diversos serviços.

Um convite para todos

O Sebrae convida a todos para participar desse momento especial. A inauguração será realizada no dia 24 de outubro, às 8h30, na Av. Rony de Castro Pereira, 4061, Jardim América, Vilhena/RO.

Não perca essa oportunidade de conhecer as novas instalações do Sebrae e celebrar o fortalecimento do empreendedorismo em Vilhena!

Para mais informações sobre as ações do Sebrae, basta acessar o site www.sebrae.ro ou ligar gratuitamente para 0800 570 0800. Ou ainda acessar o Sebrae pelas redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube (@sebraero).