Na noite de sábado, 19, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrência de dupla tentativa de homicídio, em uma casa situada na Avenida 23, em Chupinguaia.

Ao chegar ao local, os militares entraram em contado com o solicitando, R.O.G., no qual informou que um homem adentrou correndo em seu quintal de posse de um facão, tomando rumo a um pasto que fica nos fundos da sua residência.

Contudo, o morador observou em seguida dois homens de nacionalidade venezuelana adentrando em um cômodo que fica nos fundos do imóvel.

No momento em que invadiram a casa os homens começaram a brigar e um deles de inicial L., golpeou o outro de inicial A.J.B., que após a confusão L., saiu correndo em direção a casa de uma mulher de inicial K.

As vitimas esfaqueadas seguiram sentido a RO-391 pela linha 116. Enquanto a guarnição estava no local dos fatos, e tentando colher mais informações, uma pessoa de inicial F.H., procurou a guarnição e informou que haviam dois homens esfaqueados na linha 116, quase chegando no bairro Jardim Acácia.

Diante da informação, a guarnição foi ao local indicado pela testemunha, sendo localizado uma das vítimas sentado no meio fio da via e que devido a gravidade dos ferimentos e dificuldade de manter contato com a ambulância, a guarnição socorreu a vítima ao hospital.

Ainda durante a ocorrência em que a guarnição prestava socorro a vítima próxima ao bairro Jardim Acácia, uma outra pessoa informou aos militares que o segundo esfaqueado estaria no mesmo bairro, caído ao solo, ensanguentado e muito alterado não querendo socorro, que ao chegar a ambulância, os PMs tiveram muita dificuldade em convencê-lo a ir até o hospital.

Após as vítimas terem sido socorridas, a guarnição localizou uma mulher de inicial R., a qual informou que a confusão foi devida sua irmã E.D., está tendo um relacionamento com três homens.

R., ainda contou que as duas vítimas teriam ido até a residência de L., para tirar satisfação com ele. Contudo, ainda durante o registro da ocorrência, os policiais localizaram E., na qual tem dois filhos pequenos e que seria a pivô da discórdia entre os três homens. Ela estava pedindo ajuda com medo da situação.

Entretanto, enquanto os policiais se deslocavam para o Quartel, foram informados por R., que que uma das vítimas esfaqueada havia fugido do hospital juntamente com V.L., e teriam ido até um posto de combustível, lá comprado alguns litros de gasolina, e estariam indo até a residência de L., para atearem fogo na casa.

O frentista do posto, confirmou aos policias que os dois homens haviam comprado certa quantia de gasolina e efetuaram o pagamento com cartão. Diante das informações os militares realizaram buscas pela região e localizaram os suspeitos na Avenida Osvaldo Bertozzi. Eles portavam duas garrafas pets contendo gasolina e um isqueiro.

Diante dos fatos e com a intenção de preservar a ordem pública, a dupla foi detida e conduzida à delegacia da Polícia Civil de Vilhena.

Na casa do suspeito L., autor das tentativas que está foragido, foi localizado um pote de cor amarela contendo cerca de cinco pés de maconha.

A mulher contou a polícia que L., foi guerrilheiro na colômbia, e que possui alto conhecimento em armas e de sobrevivência em área de selva.