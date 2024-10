O mês de outubro marca uma das campanhas de saúde mais importantes do ano: o Outubro Rosa, que tem como objetivo conscientizar a população sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama.

A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos), membro da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Rondônia, reforça o significado dessa mobilização, destacando que o combate ao câncer de mama depende de informação, cuidado e acesso aos exames preventivos.

“O Outubro Rosa é um movimento essencial que visa alertar as mulheres e a sociedade como um todo sobre a importância da prevenção. Quanto mais cedo o câncer de mama é detectado, maiores são as chances de cura, o que torna o autoexame e a mamografia medidas fundamentais”, afirma a deputada.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de mama é o segundo tipo mais comum entre as mulheres no mundo, e a principal arma para combatê-lo é o diagnóstico precoce. A deputada destaca que o outubro rosa não é apenas um mês de campanhas visuais ou eventos, mas sim uma oportunidade para incentivar o acesso a informações e serviços de saúde. “A conscientização gerada pelo Outubro Rosa precisa ser constante e abrangente, para que todas as mulheres saibam onde e como buscar atendimento”, acrescenta.

Dra. Taíssa enfatiza que, além de realizar o autoexame, é necessário garantir que o acesso aos exames de mamografia e acompanhamento médico esteja disponível para todas as mulheres, especialmente aquelas que vivem em áreas mais afastadas ou com recursos limitados. “Nosso papel, enquanto representantes da população, é lutar para que essas mulheres recebam o cuidado e o tratamento que precisam, o que inclui fortalecer a rede pública de saúde e garantir a realização de exames preventivos”, explica a parlamentar.

A campanha do Outubro Rosa também é um momento para promover o diálogo aberto sobre a saúde da mulher e a necessidade de quebrar tabus em torno do câncer de mama. “Queremos que as mulheres se sintam seguras e acolhidas para cuidar da própria saúde. Não devemos ter medo de falar sobre o câncer de mama, e sim, de não buscar a prevenção”, conclui Dra. Taíssa.

Ao final de mais um Outubro Rosa, a deputada reafirma o compromisso com a saúde da mulher, lembrando que o cuidado e a prevenção não devem ser limitados a um mês específico. A luta contra o câncer de mama é diária, e as políticas públicas precisam acompanhar essa urgência durante todo o ano.