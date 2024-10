Nesta segunda-feira, 21, Ariquemes celebrou a entrega do segundo ecoponto, uma importante iniciativa que visa melhorar a gestão de resíduos na cidade.

Com recursos direcionados pela emenda parlamentar do senador Confúcio Moura (MDB-RO), totalizando R$ 436 mil, a cidade se destaca em ações voltadas para a preservação ambiental.

O primeiro ecoponto foi inaugurado em junho e, com a entrega do segundo, a população agora conta com locais específicos para descartar o lixo, reduzindo o descarte irregular nas avenidas e igarapés. A administração do serviço será realizada por uma cooperativa local, que garantirá a eficiência e o cuidado necessário para a manutenção do espaço.

Durante a inauguração, a prefeita Carla Redano ressaltou a importância dessa conquista: “Esse é resultado de emenda parlamentar do Senador Confúcio, um político visionário, que consegue ver não só as necessidades ambientais, mas em todas as áreas.” A prefeita enfatizou seu compromisso com um futuro sustentável para Ariquemes.

O vice-prefeito Arner Gabriel também expressou sua gratidão ao senador Confúcio e destacou a relevância do investimento em ecopontos como um processo de conscientização ambiental. “Esses espaços não apenas ajudam na gestão de resíduos, mas também educam a população sobre a importância de cuidar do nosso meio ambiente,” afirmou Arner.

Embora não estivesse presente na inauguração, o senador Confúcio Moura acompanhou o evento de Brasília e declarou: “É com grande satisfação que vejo o progresso de Ariquemes em iniciativas de sustentabilidade. A criação dos ecopontos é um passo fundamental para promover a conscientização ambiental e garantir um futuro melhor para nossa cidade. Estou sempre à disposição para colaborar com as demandas que beneficiem nossa população.”

Além de ser pioneira no norte do Brasil em ter um plano de saneamento debatido com a população, Ariquemes reafirma seu compromisso com a sustentabilidade e a saúde ambiental. A construção deste plano ocorreu durante o mandato de Confúcio como prefeito, evidenciando sua preocupação com o futuro da cidade. “Ariquemes avança, e cada ecoponto é uma vitória para todos nós!”, declarou Confúcio.