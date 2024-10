No último Sábado, 19 de outubro, a FIMCA e a Faculdade Metropolitana promoveram uma importante ação conjunta na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Ulisses Guimarães, em Porto Velho.

O projeto reuniu alunos de diversos cursos em uma iniciativa que teve como principal objetivo levar informações, serviços e conscientização à população local.

Coordenada pela professora Chimene Nobre, a ação contou com a participação de acadêmicos do 2º período de Direito e Odontologia da Faculdade Metropolitana, além do 1º ano de Medicina da FIMCA. Cada grupo desempenhou um papel essencial, promovendo impacto significativo na vida dos moradores da comunidade.

Atividades desenvolvidas

Direito

Os alunos do 2º período de Direito ofereceram orientações sobre direitos e deveres dos cidadãos, com ênfase nos direitos de idosos e crianças, além de auxiliar na emissão de documentos jurídicos básicos. Para promover bem-estar e sustentabilidade, também distribuíram cachorro-quente, refrigerante e mudas de plantas nativas à população presente.

Odontologia

O 2º período de Odontologia realizou uma exposição por meio do Museu da Odontologia, mostrando a evolução dos equipamentos odontológicos ao longo do tempo. A atividade proporcionou à comunidade a oportunidade de conhecer os avanços tecnológicos da área e como eles beneficiam a saúde bucal.

Medicina

Já os acadêmicos do 1º ano de Medicina trouxeram informações essenciais sobre doenças sazonais e arboviroses, com destaque para a prevenção. A conscientização da população sobre os cuidados necessários em períodos de maior incidência de doenças como Dengue, Zika, Ch foi um dos pontos fortes do projeto.

A professora Chimene Nobre, coordenadora do projeto, destacou o impacto positivo da ação: “Essa ação foi pensada com o intuito de não apenas levar conhecimento, mas também promover uma verdadeira troca entre os acadêmicos e a comunidade. Ver o entusiasmo dos alunos em compartilhar o que aprendem em sala de aula com a população foi gratificante. O direito, a saúde e o conhecimento caminham juntos e, por meio de projetos como este, mostramos como podemos fazer a diferença na vida das pessoas.”

O evento foi bem recebido pela comunidade local, que se beneficiou das orientações e serviços prestados. A ação ofereceu uma oportunidade para os moradores esclarecerem dúvidas e aprenderem mais sobre direitos, saúde e cidadania. A distribuição de mudas de plantas nativas também incentivou o cuidado com o meio ambiente, e a entrega de alimentos reforçou o espírito acolhedor da iniciativa.

A ação na Escola Ulisses Guimarães reforça o compromisso da FIMCA e da Faculdade Metropolitana em formar profissionais conscientes e comprometidos com a responsabilidade social. Desde os primeiros anos de formação, os alunos são preparados para contribuir ativamente na sociedade, integrando teoria e prática de forma transformadora.

Essa iniciativa é mais um exemplo de como a educação e o envolvimento comunitário podem promover mudanças significativas, trazendo benefícios duradouros para a população. A FIMCA e a Faculdade Metropolitana continuarão investindo em projetos sociais que reforcem o papel transformador da educação.