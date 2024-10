A primeira rodada dos jogos das categorias de base do Rondoniense começou com a garotada inspirada. Nas nove partidas, foram marcados 37 gols, com destaque para os confrontos do Sub-11 entre Ji-Paraná e Atlético Cacoal.

O União Cacoalense aplicou uma goleada impressionante de 7 a 0 no Biancão, e, no Aglair Tonelli, a Cacoalense também atropelou o Pimentense.

Nos jogos das categorias Sub-13 e Sub-15, as partidas foram mais equilibradas, com empates e vitórias apertadas. O Atlético Cacoal do Sub-15, no entanto, se destacou ao vencer com folga, aplicando um 3 a 0 no Ji-Paraná, também no Biancão.

O diretor das categorias de base da FFER parabenizou as equipes pelo bom início das competições: “É muito bom ver o início dos jogos. A garotada entrou em campo mostrando talento, e ficamos felizes por fazer isso acontecer. A federação preza por fomentar os sonhos dessa garotada através das nossas competições”, frisou Natal Jacob.

A próxima rodada das categorias de base será no fim de semana, com partidas em vários municípios do estado.