O Hemocentro de Vilhena faz um apelo urgente à população, informando que seu estoque de sangue está abaixo do ideal.

Em um momento crítico, a unidade solicita a colaboração de todos para que façam doações, essenciais para atender à demanda.

A baixa no estoque é preocupante, especialmente com a aproximação de datas festivas e feriados, períodos em que as doações tendem a diminuir. A equipe do Hemocentro ressalta que a doação de sangue é um ato de solidariedade que pode salvar vidas, sendo fundamental para o tratamento de pacientes que necessitam de transfusões.

Os interessados em contribuir podem se dirigir ao Hemocentro, que está aberto em horário regular, e devem estar atentos a alguns critérios básicos: ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg, estar bem alimentado e apresentar um documento de identificação com foto.

Juntos, podemos fazer a diferença! Doe sangue e ajude a salvar vidas em Vilhena.