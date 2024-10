Vitchenzo Cristiano Galeano de Lima, jovem atleta da cidade de Rolim de Moura, em Rondônia, se consagrou campeão no Campeonato Brasileiro de Judô Sub-15.

Agora, ele está em preparação para representar o Brasil no Campeonato Pan-Americano Sub-15, que será realizado em Cuba.

Este evento é um dos mais importantes para jovens judocas das Américas, reunindo os melhores atletas do continente e proporcionando uma valiosa experiência internacional.

A trajetória de Vitchenzo até o Pan-Americano é motivo de orgulho para o estado de Rondônia, que se destaca com o talento do jovem judoca. O sucesso no campeonato nacional foi um passo fundamental, mas a próxima fase do desafio exige ainda mais dedicação e foco, pois ele irá competir em um nível mais elevado, buscando uma medalha para o Brasil.

No entanto, como muitos atletas em início de carreira, Vitchenzo enfrenta desafios financeiros para participar de competições internacionais. Para apoiar o jovem judoca, amigos e familiares organizaram uma vaquinha para ajudar a custear as despesas com viagens, alimentação e estadia em Cuba. A comunidade se mobilizou para garantir que o atleta tenha todas as condições de representar seu país da melhor forma possível.

A participação de Vitchenzo no Pan-Americano não só marca um momento importante na sua carreira esportiva, mas também reforça o potencial dos jovens atletas de Rondônia no cenário internacional.