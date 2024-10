Policiais militares do Batalhão de Polícia Ambiental da Polícia Militar de Rondônia, cabo PM Passos e soldado PM Paixão, concluíram com êxito o 6º Curso de Policiamento Ambiental (CPA), realizado pela Polícia Militar de Mato Grosso, em Cuiabá. O curso, com duração de 69 dias, é um dos mais renomados na área de policiamento ambiental e visa capacitar os policiais a atuar de forma ainda mais eficiente na proteção do meio ambiente.

Durante o curso, os policiais passaram por uma série de disciplinas essenciais para o exercício de suas funções. Entre as principais matérias, destacaram-se: Legislação Aplicada à Fauna, Flora e Empreendimentos Potencialmente Poluidores; Patrulhamento Fluvial; Abordagem Policial Militar; Natação Utilitária; Instrução de Manutenção Preventiva e Operacional (IMPO); Noções de Patrulhamento Rural; Tiro Policial e Tiro Embarcado; Direção Operacional; e Noções Básicas de Manutenção de Motores de Popa.

O curso, que começou com 31 policiais, contou com a dedicação de todos, mas apenas 25 conseguiram concluir o rigoroso treinamento, evidenciando o alto nível de exigência e o preparo necessário para atuar no Policiamento Ambiental.

Capacitar policiais militares em cursos especializados, como o CPA, é fundamental para o Batalhão de Polícia Ambiental de Rondônia. Esses treinamentos intensivos permitem que os policiais adquiram conhecimentos práticos e específicos, essenciais para o cumprimento de suas missões em campo, afirmou o comandante-geral da Polícia Militar de Rondônia, coronel PM Regis Braguin. Além disso, ele observou que participar de cursos em outros estados fortalece a troca de experiências e aprimora as técnicas utilizadas no combate aos crimes ambientais.

A parceria entre a Polícia Militar de Rondônia e a Polícia Militar de Mato Grosso é um exemplo claro de como a colaboração entre instituições militares pode gerar benefícios mútuos. Para o governador de Rondônia, coronel PM Marcos Rocha, ao promover a capacitação dos policiais em cursos como o CPA, as corporações reforçam seu compromisso com a proteção do meio ambiente e a segurança pública, garantindo que seus efetivos estejam preparados para enfrentar os desafios impostos pela crescente demanda de fiscalização e preservação ambiental.

O governo do Estado, por meio do Batalhão de Polícia Ambiental de Rondônia, continua investindo na formação de seus policiais, reafirmando seu papel crucial na defesa do patrimônio natural do estado e ampliando sua expertise através da parceria com outras instituições militares.