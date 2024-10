A Professora Marcilene Rodrigues da Silva Souza, eleita prefeita de Pimenta Bueno pelo PODEMOS, fez uma avaliação de sua campanha e compartilhou suas expectativas em entrevista ao Extra de Rondônia.

Com 35 anos de experiência como professora na rede pública, Marcilene destacou a importância da confiança depositada pela população em seu projeto de continuidade e avanço para o município.

“A nossa campanha foi marcada pelo apoio e pela confiança de cada cidadão de Pimenta Bueno. A mensagem de continuidade do trabalho que está sendo feito, com a responsabilidade de avançar ainda mais, foi compreendida e abraçada pela população. Foi uma campanha limpa, baseada no diálogo e no compromisso com o futuro do nosso município. A vitória nas urnas é uma confirmação de que estamos no caminho certo, e agora é o momento de retribuir essa confiança com muito trabalho e dedicação. Quero expressar minha profunda gratidão ao prefeito Delegado Araújo pelo apoio e pela confiança ao longo dessa jornada”, ressaltou.

Sobre a administração que assumirá em 2025, a prefeita eleita destacou que está preparada para dar continuidade aos projetos em andamento e que sua equipe fará uma análise detalhada das finanças do município. “Estou ciente de que receberemos uma administração com muitos projetos em andamento, e meu foco será garantir a continuidade e conclusão dessas iniciativas essenciais. Em relação às finanças, nossa equipe está preparada para fazer uma análise detalhada da situação fiscal do município, e o objetivo é manter um equilíbrio financeiro, buscando sempre transparência e responsabilidade no uso dos recursos públicos”, analisa.

Quanto à formação de sua equipe, Marcilene confirmou que aproveitará profissionais da atual gestão, mantendo o padrão de excelência que já vem sendo aplicado. “Já estamos avançando na formação da nossa equipe de trabalho para 2025, e, felizmente, a atual gestão conta com profissionais altamente capacitados que vêm desempenhando suas funções com excelência. Por isso, a maior parte dessa equipe será mantida, garantindo a continuidade dos projetos e o bom andamento da administração. Nosso foco é sempre o melhor para Pimenta Bueno.”

A futura prefeita também destacou a participação ativa da vice-prefeita eleita, Marciane Stocco, que terá um papel importante, especialmente em áreas sociais e de desenvolvimento humano. “A vice-prefeita, pra. Marciane Stocco, será uma grande parceira nessa gestão. Desde o início da nossa campanha, ela demonstrou grande disposição para contribuir com o desenvolvimento do nosso município. Queremos uma gestão colaborativa, e a vice-prefeita terá um papel fundamental nisso.”

Marcilene finalizou a entrevista agradecendo à população de Pimenta Bueno pelo apoio durante a campanha e reforçando seu compromisso com o desenvolvimento do município. “Quero, mais uma vez, agradecer a cada cidadão que confiou no nosso projeto e a todos que me receberam em suas casas com muito carinho, respeito e abraços. A partir de janeiro, vamos começar um novo ciclo em Pimenta Bueno, mas com o compromisso de continuar o trabalho que já vem sendo feito com maestria. Vamos juntos continuar avançando”, encerrou.