Quando você olha para o horizonte econômico do país o que vê? Você está animado com as perspectivas futuras ou ansioso pelos temores da vida? Quais as principais lições a serem extraídas, do atual momento, para construir um futuro melhor, de menos equívocos e de realização maiores?

Eis, a seguir, algumas informações e dados para facilitar sua análise e apreciação:

1.-A inflação brasileira deverá ficar, em 2024, entre 4,0% e 4,5% ao ano; 2.-O crescimento econômico do PIB deve ser de 3,2%, segundo o Bacen; 3.-A Selic deve atingir a 11,75% a.a., em dez.24; 4.-As exportações devem cair de 2023 (US$ 339,67 bilhões) para 2024 (US$ 327,60 bilhões); 5.-A importações devem crescer de 2023 (US$ 240,83 bilhões) para 2024 (US$ 250,60 bilhões); 6.-Apesar dessas oscilações, o superávit das contas externas deverá cair de 2023 (US$ 98,8 bilhões) para 2024 (US$ 79,8 bilhões); e 7.-O Brasil será a 6ª. economia de maior crescimento em 2024; as projeções indicam que a Índia aumentará seu PIB no ano em 7%, seguida pela Indonésia com 5,05%.

Os números acima indicam que a economia brasileira é sólida e estável, diversificada e sem concentração acentuada em um ou outro produto; nosso principal cliente é a China (com compras de US$ 100 bilhões anualmente), equivalendo a um terço das exportações. Como se tratam de commodities, elas tendem a se manter estáveis.

As taxas de juros internas são altíssimas e mais do que o dobro da inflação no período; isso dificulta o crescimento econômico; as exportações do Brasil são relevantes na atual conjuntura mundial; o superávit na balança comercial é expressivo e consistente, apesar do alto endividamento público e do déficit das empresas estatais (união e estados) de R$ 7,35 bilhões (de Jan a Ago.24).

Há ainda outro fator a ressaltar nesta análise: o crescimento do país neste ano, da ordem de 3,2% a.a., é importante pois demonstra geração de riqueza e emprego, em boa parte estimulados pelo agronegócio e refletidos nas exportações.

Esse vigor econômico do país deve impulsionar nossos empresários a investir, trabalhar e lucrar; o mercado aguarda por isso; os consumidores estão exigindo isso dos empreendedores. A omissão e o temor de alguns empresários vai, necessariamente, beneficiar as organizações preparadas, estruturadas e capacitadas.

Nosso país foi agraciado pelo Criador com a extensão territorial; com uma diversidade de recursos materiais; clima tropical; mão de obra abundante e relativamente barata. Urge acreditar, trabalhar, preparar-se e investir, se quisermos frutos crescentes e avanços sociais. Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.