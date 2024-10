Com mais um tubo metálico destinado para atender a região conhecida como Baixadão, em Vilhena, agora, oito pontos serão atendidos com a instalação de tubos em aço galvanizado.

Para o projeto, o deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) destinou cerca de R$ 500 mil para a compra dos bueiros armcos. As obras são executadas pela Secretaria Municipal de Obras da prefeitura de Vilhena, numa parceria com o prefeito Flori Cordeiro.

O secretário Municipal de Obras de Vilhena, Laércio Torres, disse que um tubo já foi instalado no rio Barão, na Linha A7, km-3,2, e que agora as máquinas estão no ‘Baixada do Carlito’. “Vamos intensificar os trabalhos para concluir todas as instalações antes do período intenso de chuvas”, explicou Laércio.

Ezequiel Neiva ressalta que a instalação dos tubos metálicos solucionará problemas antigos no Baixadão. “No período das chuvas a água passa por cima de algumas pontes. Os moradores precisam aguardar a água baixar”, explicou.

O deputado estadual destaca ainda, que em todo o estado as pontes velhas de madeira de pequeno porte estão sendo substituídas por tubos metálicos, garantido o escoamento da produção e o transporte escolar. “As pontes de madeira precisam de manutenção constante e madeira está cada vez difícil. Os tubos em aço galvanizado têm durabilidade aproximada de 50 anos”, acrescentou Ezequiel Neiva.

Pontos de instalação:

– Linha A7, km-5,5 – Baixadão do Jocélio

– Linha A7 – km-6,3 – Carlito

– Linha A7 – km-8,1 – Chiquinha

– Linha A7 – km-3,2 – Valdizinho

– Linha A7 – km-7,2 – Cabeção

– Linha A7 – km-3,2 – Rio Barão

– Linha A5 – km-9,0 – Rio Vermelho

– Travessão do Chimarrão, entre a linha 100 e a Zero Um