O Deputado Delegado Camargo, defensor ativo dos direitos das pessoas com deficiência, marcou presença no III Congresso Regional sobre o Espectro Autista, realizado em Jaru.

O evento, que reuniu mais de 300 participantes, foi uma oportunidade para o parlamentar destacar seu compromisso com a causa, não só como legislador, mas também como pai e marido atípico, trazendo uma perspectiva pessoal e empática à sua atuação.

Durante o congresso, o deputado ressaltou a importância de projetos voltados ao público autista e compartilhou algumas de suas iniciativas, como a Lei nº 5.821/2024, que permite o ingresso de cães de terapia e assistência em locais públicos e privados, garantindo suporte essencial em intervenções assistidas com animais. Camargo também mencionou o Projeto de Lei nº 671/2024, que assegura a adaptação dos transportes escolares para estudantes do ensino fundamental e médio em Rondônia, beneficiando alunos com necessidades especiais.

O congresso foi um marco importante para toda a comunidade autista, oferecendo um espaço de troca de experiências, além de promover avanços significativos na inclusão e no entendimento das necessidades dessas pessoas. Para Camargo, eventos como este são fundamentais para reforçar a união entre as famílias e ampliar a visibilidade da causa. “É em momentos como esse que fortalecemos nossa luta e garantimos que a voz da comunidade autista seja ouvida em todas as esferas”, declarou.

O deputado ainda destacou a destinação de R$ 4,1 milhões em emendas parlamentares para a Federação das APAEs de Rondônia (FEAPAEs), recurso que será utilizado para a compra de 39 veículos novos, beneficiando todas as APAEs do estado. “Essa é mais uma ação concreta para garantir mobilidade e acesso a serviços essenciais, fortalecendo ainda mais as instituições que cuidam de nossas crianças e jovens com deficiência”, afirmou Camargo.

“Meu compromisso com a inclusão vai além da política. Como pai atípico, sei da importância de medidas concretas que garantam direitos e qualidade de vida às famílias autistas”, concluiu o deputado.

Com sua atuação dedicada, Camargo reforça sua posição como um dos principais aliados das pessoas com deficiência no Estado, gerando cada vez mais impacto com ações que fazem a diferença na vida de muitos.