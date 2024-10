Na noite de segunda-feira, 21, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada pela Central de Operações para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio em uma casa situada na Rua Açaí, no bairro Ângelo Angelim, em Colorado do Oeste.

Quando os militares chegaram ao local, constataram o fato, porém a vítima identificada por L.S.M., de 25 anos, já tinha sido socorrida para o hospital. Na residência tinha uma grande quantidade de sangue e um projétil no interior do imóvel.

A guarnição foi até o hospital e fez contato com a vítima, na qual relatou que ouviu o autor dos fatos lhe chamando, e ao sair da casa W.G.S., venho em sua direção com um revólver e efetuou três disparos. A vítima conta que conseguiu correr para dentro de casa para se abrigar.

Ele foi atingido por um tiro no rosto próximo do olho direito e dois no braço esquerdo. O autor que estava com uma outra pessoa em uma moto Honda CG Titan vermelha modelo antigo do tanque redondo fugiu do local tomando rumo ignorado.

A vítima relatou que tem uma dívida com o autor no valor de R$ 400,00 referente a compra de drogas.

A guarnição fez buscas pela região, mas não localizou o suspeito.