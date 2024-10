O Partido Democrático Trabalhista (PDT) de Pimenta Bueno/RO, representado pela presidente Edna Costa Primo, entrou com uma ação de impugnação de mandato eletivo (AIME) contra o Partido Democracia Cristã (DC).

A ação foi proposta junto ao Juízo da 9ª Zona Eleitoral, na Comarca de Pimenta Bueno, com base em supostas irregularidades envolvendo candidaturas femininas apresentadas pelo DC nas eleições de 2024.

De acordo com a petição, o PDT questiona a candidatura de Delzuita Alves dos Santos do Nascimento, que teria obtido apenas dois votos no pleito, sendo classificada como suplente. O partido alega que a candidatura de Delzuita seria fictícia, apontando para a falta de engajamento nas redes sociais e pouca ou nenhuma atividade de campanha.

O PDT sustenta que, ao examinar o perfil de Delzuita no Facebook, verificou-se que a candidata possuía apenas 33 amigos e uma única publicação de cunho eleitoral, que foi posteriormente apagada. Além disso, a petição argumenta que a conta de Delzuita no Instagram foi criada em setembro de 2024, poucos dias antes das eleições, o que reforça as suspeitas de que sua candidatura teria sido registrada apenas para preencher o percentual mínimo de candidaturas femininas exigido por lei.

O partido requer a impugnação do mandato dos eleitos pelo Democracia Cristã, incluindo os vereadores Pastor Joel Escobar, eleito com 563 votos, e Josiel Leão, com 459 votos, alegando que o DC teria usado candidaturas fictícias para burlar a legislação eleitoral.

O processo agora aguarda a análise da Justiça Eleitoral, que decidirá se as provas apresentadas pelo PDT são suficientes para impugnar os mandatos conquistados pela chapa do DC.